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立委邱志偉高雄彌陀服務處成立 將擴大在地服務

2024/3/3 17:14（3/3 17:46 更新）
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民進黨立委邱志偉（前右2）在高雄市彌陀區新成立服務處，3日舉辦開幕茶會，宣示將擴大在地服務。（邱志偉服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月3日
民進黨立委邱志偉（前右2）在高雄市彌陀區新成立服務處，3日舉辦開幕茶會，宣示將擴大在地服務。（邱志偉服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月3日
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）民進黨立委邱志偉今天在高雄市彌陀區成立新服務處，宣示將擴大在地服務。對於下屆市長選舉，他今天受訪時說，不會主動爭取提名，除非徵召等不可抗拒因素才會參選，否則會立委服務滿4年。

邱志偉在彌陀區新成立服務處，今天舉辦開幕茶會，邱志偉選舉的彌陀後援會長吳鐘添、民進黨高市議員林志誠、彌陀區長歐劍君及里長、農漁會代表等人出席。

已4連霸立委的邱志偉說，從13年前首度投入立委選舉開始，彌陀鄉親就一直給他鼓勵與支持，他從首度參選的驚險勝選，之後得票率持續成長，今年選舉得票率63.38%，高雄排名第二，尤其彌陀今年61.12%得票率創下紀錄。

邱志偉說，在立委有限預算及人力限制下，思索再三決定再新增彌陀服務處，目前8個選區已成立7個服務處。成立服務處後，彌陀鄉親有需要服務的地方，都能在最熱鬧的街上找到服務處人員協助，鄉親可多利用。

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對於下屆高雄市長選舉，邱志偉接受媒體訪問時說，不會主動爭取提名，除非黨的徵召等不可抗拒因素才會參選，否則他會立委服務滿4年，這是基本態度。

林志誠說，邱志偉設立彌陀服務處將加強海線的服務，且地點在彌陀市中心，對地方建設爭取將更貼近民眾訴求。邱志偉彌陀服務處位於彌陀區中正路133號，週一至週五下午時段有專人服務，週四晚間有律師提供法律諮詢服務。（編輯：黃世雅）1130303

#林志誠
#邱志偉
#彌陀
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