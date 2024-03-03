新北林口賞櫻遊 小熊公園陸續綻放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北市3日電）新北市綠美化環境景觀處今天說，隨著春天腳步到來，櫻花陸續綻放中，為城市迎上一片粉色氛圍。

市府景觀處發布新聞稿表示，林口運動公園種植2種櫻花，分別是山櫻花及香水櫻，分布在公園四周及鄰近的小熊公園入口處。運動公園有大面積草皮，還有直排輪場、槌球場、壘球場等設施，鄰近的小熊公園則有特色共融遊戲場，是當地小朋友和居民運動遊戲的場所，天氣好的時候，可以在櫻花樹下野餐，享受休閒時光。

中央社記者今天實地走訪林口小熊公園及運動公園，住附近的居民告訴記者，平常就會到運動公園打槌球，櫻花開花期間，也會來賞花。

住新莊的陳小姐告訴中央社記者，今天特別帶家人到小熊公園玩跟賞花，也在櫻花樹下幫小朋友留影紀念。

景觀處表示，除了公園，竹林山觀音寺不僅是林口、桃園蘆竹及龜山的信仰中心，也是著名賞櫻勝地，主要種植的櫻花為台灣山櫻及吉野櫻，預計3月中旬迎來吉野櫻的開放。

景觀處說，目前山櫻花的花期已漸入尾聲，吉野櫻預計3月中綻放。除了林口，新北市賞櫻景點還有土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路及三芝三生步道等，即時花況可上「新北蒔花好綻－花見櫻花季」網站或「賞花快報」粉絲頁查詢。（編輯：方沛清）1130303