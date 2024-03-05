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教師體罰學生停聘1年遭指過輕 宜縣府將重啟調查

2024/3/5 18:24
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭縣一所公立國小附設幼兒園學前特教班一名無特教專業的林姓代理教師，涉嫌對學童施暴體罰。外界認為，縣府對這名教師處罰過輕。縣府今天表示，將重啟調查。

民進黨立委陳培瑜、范雲、陳俊宇及人本教育基金會日前開記者會，驚爆宜蘭一所公立國小附設幼兒園在上學期招聘一名沒有特教專業的林姓代理教師，多名家長發現林姓代理教師來了之後，小孩放學回家常有傷口、瘀青，甚至情緒不穩、害怕上學等狀況，詢問之下這件體罰學童施暴才曝光。

宜蘭縣政府教育處當時回應，林姓代理教師違反教保服務人員條例規定，認定教保服務機構應予終止契約關係，且1年不得聘任、任用或進用為教保服務人員，並處以新台幣6萬元罰鍰。

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事發後，外界認為，林姓代理教師只遭停聘1年，罰則過輕。

教育處今天指出，林姓代理教師事後已離職，學校也重新聘到有特教資格的老師。教師不當體罰幼童的行為樣態，有1至4年及終身不得進用、任用或進用為教保人員等規定，縣府決定依照教育部要求重啟調查的函文，重新審議調查，將針對教師違法行為、發生頻率、犯後態度、幼生受傷情形等綜合評估，重新審議處理，並於3月27日之前完成調查，並送教育部。（編輯：李錫璋）1130305

#宜蘭縣
#宜蘭縣政府教育處
#范雲
#陳培瑜
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