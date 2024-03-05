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宜蘭羅東林場100週年 10日辦贈苗與市集活動

2024/3/5 19:03
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，為慶祝羅東林場（羅東林業文化園區）100週年，10日（週日）當地將舉辦贈苗、市集、集章、闖關抽禮等慶祝活動，歡迎民眾參加。

宜蘭分署發布新聞稿表示，羅東林場前身為日治時期營林所羅東出張所，是太平山木材的集散地與辦公廳舍。過去，每年植樹月當地都會舉行植樹活動。配合今年邁入100週年，10日將盛大舉辦「傳承下一個百年植樹羅東林場」活動，希望延續林業永續經營，讓民眾看見森林生態多元發展與惠益。

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「傳承下一個百年植樹羅東林場」活動當天除有植樹儀式，也有里山市集，販售時令友善農產品及文創商品，同時也可消費集點兑換滿額禮。想要春季植樹的民眾可參加當天上午9時30分開始的贈苗活動（憑今年1月至3月3張統一發票，兌換1株苗木，限領3株），並有闖關集點活動可兌換紀念品。

宜蘭分署指出，為讓民眾更加認識種子，園區當天舉辦限額及收費的種子DIY，以種子製作成討喜的貓頭鷹吊飾。（編輯：林恕暉）1130305

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