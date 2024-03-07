高市動保處獲贈超音波刀 提升動物醫療福利

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市政府致力推動友善動物城市，每年協助犬貓絕育手術超過6000隻以上，今天獲贈4台最新型多功能超音波刀，有助提升犬貓絕育手術品質及動物福利。

人一醫療器材股份有限公司今天捐贈4台最新型多功能超音波刀給高雄市動物保護處，由處長葉坤松代表受贈。高雄市動保處指出，這項儀器是國內動物醫療院所最新的頂尖醫療設備，可充分提升高雄市動物收容園區動物醫療福利。

動保處表示，高雄市於壽山及燕巢各有1座犬貓收容園區，主要收容高雄市流浪犬貓，只要民眾認養收容園區內犬貓，獸醫師皆會免費為犬貓施行絕育手術。

但由於犬貓絕育手術過程中必需切除卵巢及子宮，連帶綁好周圍血管，如果綁紮線頭不慎脫落，就可能造成體內大出血，危及犬貓生命安全。而超音波刀的止血原理非傳統單極電燒，沒有電流會經過動物體的問題，不會刺激神經和肌肉。

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動保處表示，收容園區有了這套全新的多功能超音波刀設備後，獸醫師在施行犬貓絕育手術過程，即能分離組織、兼顧止血及有切斷功能的多用途器械，將大幅提升犬貓絕育手術的品質及動物福利。

葉坤松說，人一醫療器材股份有限公司是高雄合格內視鏡原廠製造公司，致力於台灣內視鏡醫療產業，此次捐贈4台多功能超音波刀給動保處，為高雄動物福利注入一劑強心針，也為公私協力創造良好典範。（編輯：黃世雅）1130307