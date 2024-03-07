花蓮吉安光華排水改善 豪大雨家門前不再淹水

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣吉安鄉光華、仁安與仁和村地勢低窪，遇颱風、豪雨季節容易積淹水，花蓮縣府獲經濟部水利署挹注新台幣6750萬元，改善光華排水道，分3期改善1.7公里，已全數完工。

吉安鄉光華應急排水工程分為3期進行，第1期改善長度650公尺，增加下游斷水面，銜接終點匯流口；第2期改善275公尺，改善光華1街與南海13街路口瓶頸處，加大、加深箱涵；第3期改善光華1街至光華2街排水老舊護岸337公尺等設施。

行政院長陳建仁去年9月特別視察光華排水改善工程，第九河川分署副分署長阮香蘭指出，去年3期還在施工時間，歷經6個颱風，幾乎沒有受到風雨影響，顯示防洪計畫有達到效果。

阮香蘭指出，設計規劃也列入兩側生態生活步道、懸臂式路緣等，增加路面寬度，提供行人安全通行環境，也成為光華國小通學步道使用。

花蓮縣府建設處長鄧子榆指出，3期工程已經完工，待完成驗收後，將針對終點處銜接一般排水老舊護岸等進行優化。（編輯：謝雅竹）1130307