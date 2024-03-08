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花蓮愛心敬老計程車供不應求 擬擴大招募服務車輛

2024/3/8 17:23
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣府為身心障礙者推出愛心計程車，3月起擴大服務65歲以上長者，搭車折抵7成車資，目前僅3家業者加入，民眾反映「叫不到車」，縣府擬招募個人計程車投入服務行列。

花蓮縣府社會處統計，愛心計程車隊開辦6年，每年約有3000多名身障人士使用，今年3月起擴大納入縣內6萬多名長者，每月有1000元點數自動存入敬老卡或愛心卡，憑卡搭乘愛心敬老計程車，每趟補助7成車資。

花蓮議長張峻接獲民眾反映，愛心計程車政策良好，但合作計程車行只有3家，120輛計程車多集中在北區，中南區、偏鄉地區常叫不到車。

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民眾黨籍縣議員傅國淵也提到，愛心計程車可照顧長者及身心障礙者就醫、外出需求，目前只讓車行加入愛心計程車行列，建議應開放個人計程車業者加入，才能應付需求。

花蓮縣府社會處今天指出，愛心敬老計程車營運初期，收到很多民眾意見，會作為營運參考，滾動式修正，有規劃招募個人計程車業者加入，目前透過工會登記，首批開放80人，辦理教育訓練後陸續上路，也會視狀況持續招募。（編輯：謝雅竹）1130308

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#花蓮縣府
#張峻
#傅國淵
#花蓮縣府社會處
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