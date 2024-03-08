更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彰化以北12縣市低溫探10度以下 明清晨最冷10日白天回暖
首頁 / 地方

慶祝婦女節 中市表揚傑出女力代表28人

2024/3/8 20:25（3/8 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際婦女節到來，台中市社會局8日舉辦「女力All in．啟發包容」婦女節慶祝活動記者會，由副市長鄭照新（右4）表揚傑出女力代表。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月8日
國際婦女節到來，台中市社會局8日舉辦「女力All in．啟發包容」婦女節慶祝活動記者會，由副市長鄭照新（右4）表揚傑出女力代表。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中8日電）今天是國際婦女節，台中市政府表揚28名傑出女力代表，其中波蘭籍新住民唐寶玲成立台中第1家無包裝商店，推動無塑生活。而市政顧問蔡壁如也首度公開為運動會館站台籲養成運動習慣。

慶祝38國際婦女節，台中市政府社會局今天舉辦「女力All-in．啟發包容」記者會，由副市長鄭照新表揚28名傑出女力代表，致贈手工編製的玫瑰花環，呼應1908年紐約婦女遊行提倡口號「麵包與玫瑰」。

台中市社會局說明，傑出女力代表來自6大議題領域，發揮卓越的影響力及創造力。其中，田徑選手許樂在2022聽障奧運會100公尺跨欄項目，為台灣及台中贏得首面金牌；還有桌球選手林姿妤，讓大家看見在運動場上奮力展現的年輕女力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於波蘭籍新住民唐寶玲成立台中第一家無包裝商店，推動無塑生活，為台灣的永續環境盡一份心力；原鄉之子孔秀蘭為和平鄉原民長者成立第一家日照中心；恩典自立生活關懷協會總幹事李美惠，從受照顧者轉為爭取權益的實踐者，肢體不便仍積極投入公共事務及福利倡議，協助身障者自立。

此外，從民眾黨立委候選人轉任台中市政府市政顧問的蔡壁如，在婦女節也首度公開為從北部南下開設旗艦店的健身會館站台，她表示，已慢慢融入這裡的生活，還呼籲大家要養成運動習慣，自己也常利用假日爬山，目標是想征服谷關七雄。（編輯：謝雅竹）1130308

#婦女節
#蔡壁如
#台中市政府
#台中市政府社會局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.29