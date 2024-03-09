自由車環台賽台北站10日登場 74條公車路線改道、交管資訊一次看

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（中央社記者劉建邦台北9日電）國際自由車環台公路大賽台北站10日登場，警方規劃從上午8時起管制信義1號道路、仁愛路、松高路等路段，行經仁愛路的公車路線將配合改道，共影響74條路線。

台北市交通警察大隊發布新聞資料指出，「2024國際自由車環台公路大賽台北站」10日登場，因應活動規劃交通管制路段包含市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路。

警方規劃交管路線，包含市府路（松高路至松壽路）從今天上午8時至深夜12時管制東側2線車道；10日凌晨零時至下午5時管制雙向全線車道。

其餘路段交管時間都從10日上午8時至中午12時，包含信義1號道路全線車道、仁愛路快車道及公車專用道、仁愛路（中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路）南側慢車道，其餘南、北側慢車道開放通行。

警方說，10日上午8時至中午12時管制松高路（市府路至逸仙路）僅保留東往西外側一線車道通行，還有逸仙路（松高路至仁愛路）雙向全線車道、逸仙路（忠孝東路至松高路）北往南全線車道、松壽路（信義1號道路至市府路）僅保留西往東2線車道開放通行。

警方規劃改道動線如仁愛路東往西車流可改道南、北側慢車道或忠孝東路，穿越仁愛路的南北向車流改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道，市府路南北向車流改道行駛松智路。

台北市公共運輸處新聞資料表示，因應國際自由車環台賽活動，經仁愛路公車路線將配合改道，影響公車路線74條、取消93站，民眾可至鄰近站位或改道動線既有站位候車。

南北向道路穿越仁愛路口的公車路線，將視活動狀況實施彈性管制。因活動管制取消停靠公車站位，民眾可前往「大台北公車」網頁查詢。（編輯：方沛清）1130309

可點此觀看「公車改道表」