扎根種樹護地球精神 植樹節茂管處邀民眾執鏟種苗

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（中央社記者張已亷高雄12日電）茂林國家風景區管理處今天在高雄市六龜區新威森林公園舉辦「漫步新威，植愛茂林」活動，發放桂花、七里香等600株樹苗，不少家長帶著孩子參與，扎根種樹護地球精神。

茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，今天配合全國植樹節，活動於上午10時許舉辦，吸引大批民眾參與；國際口足畫家楊恩典、六龜育幼院長楊子江、六龜區長陳昱如及多名民意代表共同參加。

活動由六龜區龍興國小孩童帶來鄉土組曲揭開序幕，讓種樹苗護地球等精神從小扎根，教育全民維護自然環境，共同提升生活環境。

帶著小朋友前來體驗的家長表示，從小就教育小孩子綠美化重要性，愛護地球從小扎根，希望未來孩子們有機會再回來，看看自己親手種下的小樹長成大樹，那種成就感真的意義非凡。

茂管處表示，新威森林公園前身為新威苗圃，過去植育眾多苗木，已在台灣各地成長成大樹，此次活動希望能傳承新威苗圃精神，邀請民眾至園區體驗種下具有意義的生命樹，完成200株苗木種植，並宣揚愛護自然環境理念。

另外，規劃「葉之流創意相框畫」免費手作活動，民眾將各種葉子組合成風格相框，將落葉繽紛的桃花心木林美景帶回家珍藏。

茂管處表示，目前是六龜地區花旗木陸續綻放時節，歡迎民眾前來茂林國家風景區旅遊，感受大自然的繽紛多彩。（編輯：謝雅竹）1130312