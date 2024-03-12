小琉球推低碳觀光 單車遊程降低環境負擔

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東離島小琉球旅客年破百萬，為減輕環境負擔，當地生態觀光產業發展協會將在4月28日舉辦「小琉球單車環島騎 淨零闖關任務大挑戰」活動，推廣綠色運具遊程。

屏東縣琉球鄉生態觀光產業發展協會發布新聞稿表示，此次活動特別在路程中設計「淨零任務大挑戰Q&A」，參加者沿途可用手機挑戰每個關卡，解鎖任務獲得精美好禮並提升環保小知識。

其中一站特別安排在琉球遊客中心，推廣台南應用科技大學「志在琉鄉」計畫團隊打造的「世界海龜介紹」櫥窗，增強大眾對海洋生態系統的尊重和保護意識。

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屏東縣琉球鄉生態觀光產業發展協會理事長蘇育億表示，為平衡小琉球經濟發展與環境永續，中央和地方齊心努力，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處期望登島遊客能夠分流，並引導從事陸上遊憩活動，琉球鄉公所特別規劃包含小琉球知名景點和美食的單車路線。

活動將於4月28日上午8時至下午6時舉辦，參加者在屏東鹽埔漁港碼頭集合，搭乘協辦單位東琉線交通客船聯營處安排的交通船，人車一同前往小琉球。詳細資訊可於屏東縣琉球生態觀光產業發展協會、高雄市國際自行車觀光促進協會以及東琉線聯營處官網查詢。（編輯：謝雅竹）1130312