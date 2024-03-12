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彰化二水表揚農友 一家三口囊括總交菜量前3名

2024/3/12 19:54
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（中央社記者鄭維真彰化縣12日電）彰化縣二水鄉農會今天舉行農民節表彰大會，並頒發獎金給去年運銷總重前6名，其中，農友葉志寶總交菜量最多，一家三口即囊括前3名，總重達18萬204公斤。

二水鄉農會今天表揚100名優秀農友，頒獎對象包括模範農家、專業農民、果菜共同運銷以及生產技術改良有功人員等。

二水鄉農會發布新聞稿指出，去年二水鄉農會的果菜共同運銷總重達278萬7292公斤，為了鼓勵在此方面表現卓越的農友，給予前6名獎金。第1名為葉志寶，總交菜量6萬3579公斤；第2名葉宗桂6萬2219公斤；第3名陳麗娜5萬4406公斤；第4名陳梅5萬3077公斤；第5名許芳標4萬3357公斤；第6名陳永民4萬1348公斤。

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農會總幹事羅崴騰向中央社記者表示，葉志寶、陳麗娜、葉宗桂為一家三口，栽種面積雖不是最大，但勤勞肯做事，農會也協助他們將茄子、胡瓜等果菜銷售到外縣市，去年3人總交菜量即達18萬204公斤，非常不容易。

羅崴騰說，二水鄉位處八卦山濁水溪脈，鄉民絕大多數以農耕為主，二水鄉作為典型農業鄉鎮，應要思考如何協助農民減輕負擔並增加生產收益，此次獎項除了果菜共同運銷前6名有獎金之外，其餘得獎農民有禮券可用來購買肥料等。（編輯：謝雅竹）1130312

#陳麗娜
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