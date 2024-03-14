台中少年自塞烘衣機啟動嬉鬧 嚴重恐引發熱衰竭

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市某自助洗衣店內，有網友爆料日前有少年躲進烘衣機、同夥啟動嬉鬧的舉動，引發網友熱議。醫師提醒，類似行徑可能造成挫傷、燒燙傷，甚至引發熱衰竭的風險，呼籲避免類似舉動。

有網友昨天在臉書（Facebook）社團「社會事新聞影音」貼出影片，並指出事件於10日發生在台中市某自助洗衣店內，畫面中可見1名少年躲進烘乾機內，由其他同夥關上烘乾機門並啟動，只見機器內的少年翻滾並發出哀嚎聲，其他同夥則哄堂大笑，影片貼出後引發網友熱議。

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亞洲大學附屬醫院急診醫學科主治醫師張焴程今天接受媒體聯訪時表示，民眾若跑進烘衣機並啟動，轉動時可能會產生外傷的風險，包含肢體的挫傷和頭部撞擊的外傷，烘衣機本身有高溫的風險，除會造成肢體的燒燙傷，時間若過久會有熱衰竭、中暑脫水的風險。

張焴程指出，烘衣機畢竟屬於密閉空間，待久了可能會缺氧，有密閉空間恐懼症的民眾還可能會有胸悶、心悸、呼吸困難的症狀出現，呼籲民眾避免有類似舉動。（編輯：謝雅竹）1130314