彰縣地方產業創新研發計畫 開放2企業聯合申請

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（中央社記者吳哲豪彰化縣20日電）彰縣府宣布啟動地方產業創新研發推動計畫，總補助金額至少新台幣5000萬元，鼓勵新技術與產品創新廠商提申請；縣府指出，今年特別開放2家企業聯合申請，最高可獲200萬元補助。

彰化縣政府今天透過新聞稿指出，為促進地方產業轉型升級，啟動地方產業創新研發推動計畫，今年補助金額從往年的1200萬元增加到3000萬元，中央另補助約2000萬元。

縣府指出，計畫對數位化、人工智慧以及能源轉型在內的各領域產業開放，除了財務支援，縣府還提供碳盤查工作坊，協助企業邁向低碳目標。

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縣府說明，往年提供補助僅限單一公司，今年首次擴大補助公司上、下游廠商，開放2家企業聯合申請，縣府希望大家一起成長，使企業更有競爭力。

另為因應淨零轉型以及人工智慧產業快速發展，縣府已舉辦2場說明會，3月22日彰濱工業區還有1場說明會，希望有意推動產業轉型升級、能源轉型、數位轉型、智慧化、AI物聯網等廠商優先參加，也希望廠商藉由地方產業創新研發推動計畫借力使力，讓企業更有競爭力。（編輯：謝雅竹）1130320