高市議會國民黨團拜會韓國瑜 爭取建設預算

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市議會國民黨團20日北上拜會立法院長韓國瑜，爭取國7、國10、高捷等重大建設預算；韓國瑜表示，會盡最大力量且不分黨派，全力為高雄建設努力。

國民黨團今天發布新聞稿指出，黨團昨天在立法院顧問、市黨部主委黃昭順陪同下，北上拜會韓國瑜，負責高雄的不分區立委柯志恩、陳菁徽、林倩綺也共同與會。

國民黨團向韓國瑜提出多項急需中央大力支持的建設，包含高捷路線四線齊發經費支持、國道7號加速建設期程、國道10號交通壅塞問題、大林蒲遷村、鳳鼻頭遺址。

韓國瑜表示，看到老朋友拜會很開心，也感受到來自高雄的溫暖，過去在高雄受到很多鄉親好朋友照顧；高雄有任何需要，一定會盡最大力量協助。

韓國瑜也說，現在高雄有柯志恩、陳菁徽、林倩綺3名委員一起服務，未來會全力不分黨派一起為高雄建設共同努力。

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國民黨團也提及，希望高雄中央統籌分配款比例增加、改善南電北送及空污問題、爭取大寮林園建設醫學中心級醫院等，希望立法院能協助爭取，並督促中央政府進一步落實與改善。

柯志恩、陳菁徽、林倩綺表示，高雄的聯合服務處已正式運作，未來也會陸續成立個別服務處擴大服務規模、深耕基層，將與在地議員共同與韓國瑜辦公室盡最大努力，為高雄打拚。（編輯：陳仁華）1130321