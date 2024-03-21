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鶯歌陶博館推「春遊三鶯」 體驗梅醬餅乾、茶香

2024/3/21 13:56
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市陶博館今天表示，推「春遊三鶯」體驗梅醬餅乾、茶香；輕巧可愛的小「花伴」梅甕盛裝Q梅，共有粉紅、湖水藍釉色2款，流線圓滑花形梅甕頗典雅，帶來春天氣息浪漫風情。

陶博館館長張啟文表示，陶博館呼應春天繁花意象，打造「春日甜食」及「三鶯遊程」特色活動。「2024春遊三鶯」將自29日至5月31日於三鶯地區多點接連登場。

陶博館教育推廣組組長程文宏接受中央社記者訪問表示，今天推出輕巧可愛的小「花伴」梅甕，是「甕藏春梅」醃脆梅DIY的梅甕系列，大梅甕是限量鵝黃色梅甕，提供醃脆梅，小甕則有粉紅、湖水藍釉色，盛裝Q梅。

他說，梅甕採春天花瓣造型，甕身採流線圓滑設計，霧面釉色不會干擾觀賞者視覺的敏感度，甕蓋鈕呈現光澤鎏金，甕蓋內嵌不易鬆脫的矽膠圈，相當典雅。

張啟文說，「春日甜食」活動將與甜點職人張妍溱，以梅甕造型發想設計花形餅乾，調製酸甜的梅醬注入鬆軟香甜奶油餅乾，是滿足味蕾幸福好滋味。

陶博館今天還發表「花伴梅酒」，以霧金蓋青藍釉瓶裝載碧螺春茶香梅酒，粉紅釉瓶則是東方美人茶與桂花香的梅酒。由在地立享陶瓷工藝結合鶯歌在地「合力酒業」、三峽茶產業，呈現春天甘韻。

陶博館說，陶瓷藝術園區「文創市集」結合知名陶藝、美食及文創手作品牌，歡迎大家參與春天饗宴，相關活動可上陶博館官網預約。（編輯：方沛清）1130321

飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。

#陶博館
#張啟文
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