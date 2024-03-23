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首頁 / 地方

強化路口交通安全 雲林警察4月鐵腕執法

2024/3/23 17:07（3/23 17:16 更新）
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有鑑於雲林縣交通事故多集中於產業道路、無號誌路口，民國110年至112年間每年路口交通事故占比均占交通事故比率6成以上。縣府也加強改善無號誌路口交通安全，除施行各項科技改善措施，今年將著重十字路口10公尺內清除違規廣告措施，4月起鐵腕清理開罰。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月23日
有鑑於雲林縣交通事故多集中於產業道路、無號誌路口，民國110年至112年間每年路口交通事故占比均占交通事故比率6成以上。縣府也加強改善無號誌路口交通安全，除施行各項科技改善措施，今年將著重十字路口10公尺內清除違規廣告措施，4月起鐵腕清理開罰。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月23日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）根據雲林縣警察局統計，110年至112年每年十字路口發生交通事故死傷案件數均逾6000件，占交通事故數6成以上，警方從4月起鐵腕清除路口障礙物並依法開罰，強化路口交通安全。

根據雲林縣警察局統計，自民國110年至112年每年十字路口發生交通事故死傷案件數均超過6000件之多，占交通事故數6成以上

雲林縣警察局表示，道路交通安全基本法自112年12月頒布，確立我國道路交通安全政策方針原則，以期建立以人為本的道路交通安全環境，達到道路「交通事故零死亡」終極目標。

有鑑於雲林縣事故多集中於產業道路、無號誌路口，自110年至112年，路口交通事故占比，均占交通事故比率6成以上，因此雲林縣政府自111年起著重改善無號誌路口交通安全，除了施行各項科技改善措施，今年將著重於十字路口10公尺內清除違規廣告的措施。

雲林縣警察局交通隊長詹百平說，為維持駕駛人行車良好視距及保障用路人安全，已與縣府交通工務局、建設處、環境保護局及各鄉鎮市公所等各單位成立平台。

警方將從4月起依據權責規劃檢視重要縣道、鄉鎮市區道路十字路口10公尺內之各類違規廣告物並予清除，減少視線遮蔽，強化路口整體交通安全。（編輯：黃世雅）1130323

#交通事故
#雲林縣警察局
#雲林縣
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