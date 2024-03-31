嘉義縣獵龍大隊成軍3年 移除13000隻綠鬣蜥

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣31日電）據嘉縣府農業處統計，綠鬣蜥移除大隊成軍3年，至今已移除1萬3000隻；縣長翁章梁今天頒發臂章給取得獵人資格的學員，並籲民眾綠鬣蜥雖是外來種，但不能擅自捕抓，以免觸法。

嘉義縣政府農業處今天與嘉義大學合作辦理「外來入侵種綠鬣蜥防治訓練工作坊」野外實作訓練，由於2023年嘉義縣就捕獲6000多隻綠鬣蜥，翁章梁特別到場了解防治現況，並授證30名「獵龍大隊」成員。

翁章梁說，許多民眾將綠鬣蜥作為寵物飼養，由於部分飼主隨意棄養，讓繁衍快速的綠鬣蜥在野外造成生態危害；綠鬣蜥挖土習性將損害河堤、橋梁，還會破壞植被、啃食農民作物，造成農業損失，綠鬣蜥是林業及自然保育署加強移除的入侵物種之一。

翁章梁指出，政府與民間合作移除綠鬣蜥成效良好，現在由嘉義大學團隊穩定監測與移除，期望更多人加入移除大隊，經過專業培訓，一起努力讓外來種在野外絕跡，復原當地環境生態。

嘉縣府民國103年啟動「移除綠鬣蜥補助計畫」，由民眾協助移除，並依據蜥蜴外觀大小給予獎勵金；移除成蜥難度高且具危險性，為考量民眾安全，107年起委託嘉義大學進行移除及監測，將八掌溪、赤蘭溪沿岸作為監測核心區；110年成立綠鬣蜥移除大隊，提升移除量能。

農業處指出，綠鬣蜥移除大隊成立至今已移除1萬3000隻，核心區數量逐年降低，成體吻肛長也有漸短趨勢，移除成效良好；除水上及中埔一帶，近年接獲綠鬣蜥在義竹、布袋地區八掌溪沿岸等地現蹤，目前已將零星及新興地區納入計畫執行地。

培訓課程包含人道移除與生命教育、綠鬣蜥棲地環境探查、綠鬣蜥保定與安全移除實作，通過訓練後縣府將與學員簽署工作公約，可在縣府規劃範圍與時段內，穿著縣府核發臂章，利用核准移除工具進行移除。（編輯：陳仁華）1130331