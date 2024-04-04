清明節北港納骨塔爆抗議 廠商批公所拖延工程款

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（中央社記者蔡智明雲林縣4日電）雲林縣北港鎮府番公墓清明節發生持大字報抗議事件，納骨塔修繕廠商指公所刁難不付工程費500多萬元。鎮公所指出，因工程缺失多未完成驗收，已請廠商修正補件再依程序辦理。

今天是清明節，北港鎮府番公墓納骨塔修繕工程廠商張明輝在府番公墓納骨塔前舉大字報，抗議鎮公所「百般刁難、遲不付款」。

張明輝接受媒體聯訪時表示，工程去年4月開工、原定去年7月完工，但施工期間發現部分骨甕太大，塔櫃空間無法再加裝「強化面板」，他與公所達成協議扣減工程款，延至去年10月完工。

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他指出，完工後公所遲至今年1月進行驗收，監造單位認定工程沒問題，但公所涉百般刁難挑了300多項毛病，他逐一改正後，至今仍不支付新台幣500多萬元工程款，他才會在清明連假首日前往納骨塔前抗議。

對此，北港鎮公所建設課表示，此納骨塔工程缺失多，包括名牌缺損、櫃門啟閉不順等，導致於1月時初驗未通過；部分「強化面板」無法施作，廠商雖依協調施理，卻未在竣工報告中說明；公所日前已函請廠商補件送審，擇日再驗收。（編輯：戴光育）1130404