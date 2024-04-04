台中平原議員補選政見發表會 聚焦社宅醫療及工作權

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中平地原住民市議員補選13日舉辦，候選人公辦電視政見發表會昨天登場，聚焦社會住宅、醫療、工作、體育等議題，都希望爭取族人認同進入議會，落實原民權益相關政策。

台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）國民黨籍議員黃仁，在當選立法院第11屆平地原住民選舉區立委後辭去議員職務，導致議員名額出缺，中央選舉委員會依地方制度法規定，規劃13日辦理補選。

候選人公辦電視政見發表會，透過預錄後昨天在有線電視及網路播出，吳軍（國民黨籍）、吳建德（國民黨籍）、余俊宏（無黨籍）、曾健基（無黨籍）候選人皆出席發表會，林清發（無黨籍）則未到場。

首名上台的吳軍說，他的父親曾擔任牧師、代表會副主席、議員，20多年前要他接棒，但當時大學剛畢業，認為自己經歷不足而婉拒，接著投入歌手、演員並從事導演等工作，一直以來都為原住民事務努力。

吳軍指出，他若從事民代要爭取更多原住民權益，首要就是族人居住正義，要建構原住民專屬社會住宅；並重視勞工權益、推動台中原住民勞工工會，以保障工作權；教育部分要加入課綱，讓大眾了解原住民在台灣歷史上的貢獻。

吳建德表示，他要為族人在台中打拚，爭取落實原民權益，首要保障長者醫療資源、增設文化健康站，讓老人家能學習、互相照應，並為孩子爭取公托教育特定名額，讓族人減輕壓力，在工作上更為安心。

提到青年政見，吳建德說，他將爭取更多機關與經費協辦技能證照考試班，讓青年增加工作技能，提升就業競爭力；在社會住宅部分，應提供特定名額給族人使用，減低租房壓力才能安居樂業，他要成為族人在台中的代言人。

曾健基則提到，他要開創原住民新力量，拋開藍綠共創融合的新世紀，將極力推動原住民工作權，避免非法外籍移工排擠工作；原住民教育要注入技職教育目標，建立屬於族人的專職教育，並爭取55歲後再進入職場津貼。

曾健基指出，原住民在體育賽事常有優秀表現，應設置原住民體育基金，補助器材與獎金，退休後由政府聘任工作或教練，以保障退休後生活，讓從事體育的族人能傳承相關技能；在農業部分，應建立農場產銷平台、農會基金，提高原住民商品競爭力。

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余俊宏說，目前台中市有非常多原住民政策仍懸而未決，他要用有效率態度，快速銜接前任議員工作。他要為族人與弱勢族群發聲，若當選，他會積極改善族人生活，並監督市府政策。

余俊宏提出安居樂業、教育政策、文化傳承等議題，他認為都相當重要，要讓社會大眾張開雙手接納原住民，免去歧視與偏見，並輔導打造原住民特色商圈，還要保障女性工作權益與自主權，他要解決族人所面臨各面向問題。（編輯：陳仁華）1130404