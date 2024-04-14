更多編輯台推薦新聞：
韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海軍濱海作戰指揮部115年成立 擬擔負24浬內防務
首頁 / 地方

皐月杜鵑花季展 中市府陽明大樓爭豔

2024/4/14 11:49（4/14 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2024台中皐月杜鵑花季展」即日起至21日在台中豐原區陽明市政大樓1樓中庭登場，除現場展出杜鵑花，也進行皐月杜鵑藝術創造盆栽競賽，由評審針對展出的花色、花型、樹型、盆台、花藝評比。（農業局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
「2024台中皐月杜鵑花季展」即日起至21日在台中豐原區陽明市政大樓1樓中庭登場，除現場展出杜鵑花，也進行皐月杜鵑藝術創造盆栽競賽，由評審針對展出的花色、花型、樹型、盆台、花藝評比。（農業局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中14日電）「2024台中皐月杜鵑花季展」即日起至4月21日在台中豐原區陽明市政大樓1樓舉辦，展出台中市花農精心栽培120盆皐月杜鵑、西洋杜鵑，現場百花齊放提供民眾欣賞。

台中市農業局今天告訴媒體，由日本引進的皐月杜鵑花屬於盆栽杜鵑花的一種，以台中市山城地區栽植數量最多，「皐月」就是日本的5月，所以在日本5月間開的花就稱為「五月花」或「皐月花」；台灣因氣候比日本熱，皐月杜鵑花期較日本提早1個月於4月間開花。

皐月杜鵑是園藝栽培杜鵑品系中，品種最為豐富的系統，目前記錄約有2000多種。因有枝葉細緻、株形緊密、開花繁盛、花形變化多端趣味性高的特性，是重要的盆景材料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

后里區農會總幹事陳清琪說明，除展出杜鵑花展出，同時也進行皐月杜鵑藝術創造盆栽競賽，評審針對花色、花型、樹型、盆台、花藝評比。另為推廣皐月精緻杜鵑盆栽，皐月杜鵑協會提供平價花苗於展場銷售並贈送栽培指南。

農業局說明，此次展覽在陽明市政大樓中庭展出，活動現場設有「守護台中 廉潔幸福」宣導專區，主軸以廉政法令、消費者保護等議題。農業局輔導后里區農會及台中市皐月杜鵑協會舉辦「2024台中皐月杜鵑花季展」，展期至4月21日止。（編輯：謝雅竹）1130414

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.102