皐月杜鵑花季展 中市府陽明大樓爭豔

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）「2024台中皐月杜鵑花季展」即日起至4月21日在台中豐原區陽明市政大樓1樓舉辦，展出台中市花農精心栽培120盆皐月杜鵑、西洋杜鵑，現場百花齊放提供民眾欣賞。

台中市農業局今天告訴媒體，由日本引進的皐月杜鵑花屬於盆栽杜鵑花的一種，以台中市山城地區栽植數量最多，「皐月」就是日本的5月，所以在日本5月間開的花就稱為「五月花」或「皐月花」；台灣因氣候比日本熱，皐月杜鵑花期較日本提早1個月於4月間開花。

皐月杜鵑是園藝栽培杜鵑品系中，品種最為豐富的系統，目前記錄約有2000多種。因有枝葉細緻、株形緊密、開花繁盛、花形變化多端趣味性高的特性，是重要的盆景材料。

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后里區農會總幹事陳清琪說明，除展出杜鵑花展出，同時也進行皐月杜鵑藝術創造盆栽競賽，評審針對花色、花型、樹型、盆台、花藝評比。另為推廣皐月精緻杜鵑盆栽，皐月杜鵑協會提供平價花苗於展場銷售並贈送栽培指南。

農業局說明，此次展覽在陽明市政大樓中庭展出，活動現場設有「守護台中 廉潔幸福」宣導專區，主軸以廉政法令、消費者保護等議題。農業局輔導后里區農會及台中市皐月杜鵑協會舉辦「2024台中皐月杜鵑花季展」，展期至4月21日止。（編輯：謝雅竹）1130414