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蘇澳漁船捕獲200公斤黑鮪魚 待返港鑑定第一鮪

2024/4/14 13:44
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（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）蘇澳籍漁船「再發668號」捕獲一尾約200公斤活黑鮪魚，預計明天凌晨3時返抵南方澳漁港，蘇澳區漁會表示，若經鑑定符合相關條件，將是全國今年「第一鮪」。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，蘇澳區漁會漁業通訊電台今天上午10時38分接獲佳音，蘇澳籍漁船「再發668號」在北緯25度25分、東經124度35分，捕獲一尾活黑鮪魚，初步回報重量約200公斤。

蔡源龍說，「再發668號」預計明天凌晨3時抵達南方澳漁港，明天上午將由蘇澳區漁會、承銷人和宜蘭縣政府組成的鑑定委員會鑑定，若確認符合相關條件，台灣今年第一尾黑鮪魚將由南方澳漁港拔得頭籌。

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宜蘭縣政府指出，「蘇澳第一鮪」條件為重量要超過180公斤，船籍是蘇澳籍，延繩釣且起鉤時必須是活魚的標準，經過委員評鑑合格後才能稱為「蘇澳第一鮪」。

蘇澳區漁會表示，這次捕獲黑鮪魚的「再發668號」，與去年捕獲「蘇澳第一鮪」的漁船「再發68號」雖是不同艘漁船，但船長同樣是李家豪，船主則為李映潔，去年320公斤的「蘇澳第一鮪」黑鮪魚，以總價新台幣224萬元拍出。（編輯：張銘坤）1130414

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