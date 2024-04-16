車上刷卡機拆除不熟悉 高雄輕軌補票率升

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄輕軌今年3月間稽查補票率達0.99%，比去年3月0.05%要高。高捷公司表示，改里程計費後，拆除車上刷卡機，民眾還不熟悉，但補票率未及1%，顯示多數人仍有正確刷卡習慣。

高雄輕軌今年元旦全線通車，根據高雄捷運公司統計，高雄輕軌去年3月日均運量1萬7385人次，今年3月日均運量3萬424人次，全線通車後運量明顯成長。

不過輕軌去年3月稽查2萬7592人次，補票14人次，補票率0.05%，但今年3月稽查4萬7089人次，466人次補票，稽查補票率0.99%，補票率也跟著增多。

高捷公司認為，今年補票率較去年高的原因，主要是改為里程計費後，車上刷卡機已拆除，部分民眾可能誤以為上車可以刷卡，但整體來說，補票率也未及1%，顯示大部分民眾還是有正確及良好的搭乘習慣。

高捷公司表示，在月台上稽查時，若有乘客沒購票，會勸導乘客就近補刷；如果在列車上稽查到沒購票，則會直接補足當日單趟最高價新台幣35元。

高捷公司指出，去年補票率最高是12月的0.17%；最少的是6、7月的0%，等於稽查到的乘客均有購票。今年3月恢復收費後的稽查補票率略有攀升。（編輯：郭諭儒）1130416