2波鋒面接近 北市府：外出帶雨具、慎防積淹水

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）氣象署預估，今天起會有2道鋒面接連來襲，台北市政府提醒，雨勢將持續至28日，且可能發生短延時強降雨，民眾外出記得攜帶雨具，居住低窪地區者應慎防積淹水。

台北市政府今天透過媒體群組表示，根據台北市災害防救辦公室資料，隨著鋒面接近，晚間起雨勢將逐漸明顯，直到明天下半天鋒面抵達後達到最大，全市時雨量皆可達20毫米以上，且有短延時強降雨發生機會。

北市府指出，25日晚間將有另一波降雨帶移入，因此降雨預計持續至28日後趨緩，提醒民眾這段期間外出記得攜帶雨具，並避免前往山區或水域等高風險地區，低窪地區民眾也要慎防積淹水，預做防範。

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北市府表示，相關局處已全面檢視各項防、救災整備工作，包含環保局加強低窪地區溝渠清疏、水利處試操作抽水站設施、大地處針對山區易坍方或落石地點進行巡檢、民政局加強里鄰宣導等。

北市府呼籲，極端氣候下的暴雨或強降雨，不但變得比過去頻繁，而且強度、雨量很難精準預估掌握，民眾應事先做好防範才能減少災損，市府也將隨時注意天候狀況，以因應強降雨發生時各項應變。（編輯：張銘坤）1130422