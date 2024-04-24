台北傳統市場節5/4登場 熟禽攤商爭羽族之王

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（中央社記者劉建邦、實習記者陳亭蓁台北24日電）台北市市場處今天宣布，2024台北傳統市場節將以雞、鴨等熟禽料理進行「市場羽族對決」，近30攤傳統市場名攤爭奪天下第一攤，結果將於5月4日揭曉。

台北市政府市場處今天舉辦記者會，處長陳庭輝致詞表示，天下第一攤至今辦理16屆，評選出許多膾炙人口的名攤，去年以市場經典肉乾攤及饕客最愛吃的熟飲食攤為主題，今年選擇傳統市場常見美味雞、鴨、鵝等熟禽料理為主題。

陳庭輝指出，今年以「市場羽族對決」為評比主題，分為「原形美食」、「創意加工」2組別，邀請近30攤參賽，原形美食組包含曾三度入選天下第一攤的永吉市場永吉上品香、傳承三代的北投市場北投齊雞店等；創意加工組有15家攤販，一同爭奪台北傳統市場羽族之王頭銜。

他說，今年首度加入「茄芷袋指標」認證，完全由民眾參與評選，從中發掘每年度的台北傳統市場採購指南。

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市場處發布新聞稿表示，2024年台北傳統市場節將於5月4日至5日在花博公園長廊廣場登場，活動現場推出「熟禽美食銅板購」優惠活動，民眾只要用新台幣50元銅板價就有機會帶走限量的天下第一攤熟禽美食。

市場處指出，今年傳統市場節活動祭出「八折消費券」限量販售，用超值價格一次購入台北傳統市場經典名攤美食，現場另有多項優惠、親子互動、集章等活動。（編輯：蕭博文）1130424