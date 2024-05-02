竹市府人事再異動 教育處長陳木金5/13離職

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市府人事再異動，繼副市長、文化局長、市府發言人及行政處長等離職，教育處長陳木金確定於5月13日離職。竹市府表示，將聘陳木金為市政顧問，持續和市府推動教育政策。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，陳木金借調任期原訂至今年暑假，但3月起身體健康因素向新竹市長高虹安表達希望提前歸建大學進行教學研究，遵從醫生建議休養身體及重視日常保健。

竹市府指出，高虹安體恤陳木金身體健康考量，同意於5月13日正式離職，並聘任為市政顧問，持續協助新竹市府教育政策規劃與推動。

陳木金於新聞稿中表示，對於身體健康因素而必須提前歸建、離職，他感到抱歉，將會妥善辦理相關交接手續，確保教育業務推動能順暢進行。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，高虹安不斷政治操作，任內不僅重大建設工程持續流標，連公務員紛紛請調求去，以致市府人事動盪不安，突顯高虹安不僅施政表現不佳，連領導統御能力都出現危機。

新竹市議會國民黨團發言人、議員吳旭豐向中央社記者表示，新竹市的教育問題包括校舍不足、學區劃分等，若沒有相關行政經驗的人擔任教育處長，相信會有很多問題產生，呼籲高虹安盡快找到有行政經驗的人接手。

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根據新竹市政府新聞資料，61歲陳木金為政治大學教育學博士、美國賓州斯克蘭頓大學博士後研究員，歷任政大教育學院教授兼政大總務長與師資培育中心主任、國立台東大學副校長，也曾任中華民國學校行政研究學會理事長等。

高虹安於民國111年12月25日上任以來，從去年的前行政處長謝泊泓因婚外情請辭獲准，後續有前教育處長童鳳嬌離職歸建新竹縣教育局，以及前副市長蔡麗清、前文化局長錢康明離職，今年則有前市府發言人徐千晴、前行政處長吳皇昇請辭，陳木金也將離職。（編輯：張銘坤）1130502