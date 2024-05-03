工讀生不當評論車禍死者 高醫致歉、衛生局開罰

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄市一名婦人1日遭砂石車撞上，送至高醫急救不治。一名高醫工讀生事後卻以輕挑口吻評論死者傷部引發爭議。高醫今天致歉並表示，工讀生已暫時停職；衛生局將依醫療法開罰。

一名高醫工讀生2日在社群媒體Threads上發文表示，自己有看到照片，死者的照片很慘，並評論死者傷部；「但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣」。

發言被轉到社群媒體Dcard，不少網友認為工讀生對亡者不敬，更質疑公開戲謔死者的行為涉嫌違法且暴露死者身分。

高雄市衛生局發布訊息表示，高醫工讀生於網路公開提及患者傷病資訊，涉及洩漏病人病情或健康資訊，衛生局將依醫療法第72條規定，得處以新台幣5萬元以上25萬元以下罰款。另外，已責請高醫就此事件深刻檢討及加強醫學倫理及法治教育訓練，並落實管理。

衛生局今天查察並調閱患者病歷、工讀生排班表，經查患者送至高醫急診時，這名工讀生並未服勤。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言今天接受媒體聯訪表示，要向家屬、社會大眾致歉，昨天緊急請工讀生撤文，且啟動調查訪談，工讀生深感懊悔並表達歉意；院方已將他暫時停職。

戴嘉言也轉達死者家屬意見，家屬知道這篇貼文相當生氣，在院方致歉後，家屬希望藉此給社會教育，也希望工讀生能親自致歉並得到妥適懲處。並要求院方加強教育訓練，避免類似情事。

高醫急診部主任葉怡亨說，工讀生是大二學生，經查1日沒有上班、未接觸到死者，更未參與急救過程；平常工作盡責，負責協助病患相關事宜等。

戴嘉言說，會配合衛生局調查，依規定妥適處置。發生工讀生不當言論事件，高醫責無旁貸要負起教育責任，院方也會啟動輔導，並會加強醫學倫理教育訓練。

戴嘉言說，後續會訪談與工讀生接觸的護理師，也會依照院內規定懲處。針對媒體詢問這名工讀生是否看到院內急救照片等檔案，戴嘉言表示，會再持續釐清。（編輯：郭諭儒）1130503