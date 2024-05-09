中南部因強降雨釀菜損價漲 北農釋出平價蔬菜

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市市場處今天表示，中南部因4月多日強降雨，造成產地蔬菜損失達3成，價格上漲，已要求北農啟動購貯蔬菜計畫，釋出平價蔬菜，穩定菜價。

台北市市場處發布新聞資料指出，中南部產地因4月份連續多日強降雨，造成產區蔬菜損失達3成，讓蔬菜到貨量減少，因需求增加，價格產生波動。

市場處表示，經統計4月底至5月初蔬菜價格，較4月初約上漲55%。台北市果菜批發市場今天蔬菜到貨量1145公噸，較昨天減少158公噸，每公斤批發價格新台幣39.3元，較昨天下跌0.1元。

水果部分，台北果菜批發市場今天到貨量610公噸，較昨天減少84公噸，每公斤批發價格44.2元，較昨天每公斤47.1元下跌2.9元。

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市場處指出，為因應蔬菜價格產生波動，已要求台北農產公司透過大台北地區超市通路從8日至12日釋出平價蔬菜約45公噸，包括日本山藥、國產馬鈴薯、進口洋蔥、嚴選筊白筍、進口白蘿蔔等。

市場處表示，近期主要蔬菜產區因天氣良好，預期天候若逐漸穩定，蔬菜採收供應將可恢復正常。消費者要了解菜價，可至官方網站的「台北市農產品批發市場交易資訊平台」即時查詢批發交易價格，以利掌握貨源。（編輯：張銘坤）1130509