無印良品合作新竹春池 回收玻璃再生減碳排放

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）台灣無印良品與新竹春池玻璃合作，2022年起推出玻璃容器回收再生服務，當年共回收近1萬3000公斤玻璃瓶，並將回收玻璃再製成豆奶產品容器，1年可減少約4500公斤碳排放。

台灣無印良品今天下午在新竹市「春室 GLASS STUDIO」舉辦記者會，與春池玻璃共同宣布2022年玻璃容器包裝回收再生的成績外，也分享在永續發展目標（SDGs）的經驗與成果。

台灣無印良品營運企劃總監徐恒琦接受中央社記者訪問表示，許多市售豆奶採用進口原物料，無印良品2021年推出國產豆奶，帶動提升台灣節水米糧的種植面積，根據統計，2022年共降低碳排放6450公斤。

徐恒琦說，此外，國產豆奶產品所使用的玻璃容器，也在2022年開始與新竹春池玻璃合作，展開回收再生服務，2022年成功回收1萬3000公斤玻璃瓶，共減少約4500公斤碳排放。

為協助森林復育，徐恒琦指出，即日起每賣出1瓶國產豆奶系列產品，台灣無印良品即回饋獲利的5%提供農業部林業及自然保育署新竹分署執行復育新植及撫育工作，為復育森林盡一份心力。

春池玻璃主理人吳庭安向中央社記者表示，玻璃回收可減少原材料開採，例如矽砂，以及減少純鹼、天然瓦斯使用，進而減少碳排。

台灣無印良品提供新聞資料指出，此次推出的豆奶產品，除採用再生玻璃瓶外，運送用的包材也與永豐餘合作，使用重複回收再製的紙箱，同樣也可減少碳排放。（編輯：張銘坤）1130509