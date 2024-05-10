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清疏45萬立方公尺土石 卑南溪流域防洪能力增強

2024/5/10 09:25（5/10 09:46 更新）
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第八河川分署趕在汛期前枯水黃金期，全力展開河道清疏工作，將在5月底完成卑南溪45萬立方公尺土石清疏，不僅能減少洪水風險還能提供台東建設砂石。（第八河川署提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年5月10日
第八河川分署趕在汛期前枯水黃金期，全力展開河道清疏工作，將在5月底完成卑南溪45萬立方公尺土石清疏，不僅能減少洪水風險還能提供台東建設砂石。（第八河川署提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年5月10日
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）時序進入5月汛期，面對極端氣候帶來強降雨，第八河川署將在5月底完成卑南溪45萬立方公尺土石清疏，不僅能減少洪水風險還能提供台東建設砂石。

經濟部水利署第八河川分署今天發布新聞稿，第八河川分署趕在汛期前枯水黃金期，全力展開河道清疏工作，清疏總量由28.57萬立方公尺提升至45萬立方公尺，以提升整體防洪能力。

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第八河川分署表示，卑南溪上游東明段土石疏濬工程總計28.57萬立方公尺，提前在4月底前完成，另外在卑南溪新武堤段、池上堤段、萬安溪匯流口、加鹿溪匯流口、台東大堤、鹿野溪和平堤段等河道清疏工程也已完成15.23萬立方公尺，石山堤段河道整理1.2萬立方公尺將趕辦於5月底前完成，以增加河道暢通、減少洪水風險，並提供台東地區砂石來源。

第八河川分署長李宗恩表示，除全力積極趕辦轄管河川清疏工程，也與林業保育署、農村水保署、地方政府等相關單位合作，加強卑南溪上、下游河道及匯流口清疏工程力度，其中包含0403地震後檢討山區可能新增崩塌地對卑南溪帶來土砂災害。（編輯：方沛清）1130510

#李宗恩
#卑南溪
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