澎湖賞鷗季將登場 體驗生態之旅

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（中央社澎湖縣15日電）夏候鳥「燕鷗」來了，觀光署澎湖國家風景區管理處17日起推出「春之賞鷗季」活動，搭配「夏之石滬季」，讓遊客在澎湖有獨一無二的生態之旅。

澎管處今天安排踩線團前往北海的吉貝嶼、目斗嶼、姑婆嶼、鐵砧嶼、險礁嶼等島嶼，進行巡滬體驗與觀賞燕鷗生態，一睹數以千計的燕鷗飛翔盛況與海洋島嶼美景，令人讚嘆。

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澎湖國家風景區管理處表示，2024澎湖四季旅遊活動，在「冬之訪古季」之後，自17日起至7月5日止，接續推出「春之賞鷗季」與「南海跳島賞鷗」遊程，每個星期五出發，各有4個梯次。

澎管處表示，「燕鷗」屬於全島普遍的夏候鳥，每年4月至9月遷徙至澎湖南海的貓嶼、頭巾嶼、鐵砧嶼，再轉進至澎湖北海域的澎澎灘、青螺沙嘴、險礁、錠鉤嶼、雞善嶼與吉貝嶼等棲息產卵，7月會達最高峰，族群最多超過6000隻，被譽為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，也有2016年在雞善嶼停棲的記錄。（編輯：謝雅竹）1130515