電影「BIG」特製視障版 魏德聖：聽完電影都淚流

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（中央社記者蔡智明嘉義市24日電）導演魏德聖今天參與嘉義秀泰影城「千人齊賞BIG共啟生命的亮光」活動，他說電影「BIG」特製視障版，視障朋友「聽」完電影後都淚流滿面，認為是有史來最好的視障版電影。

嘉義縣教育展望協會今天邀請縣內千餘名國中、國小學生觀賞魏德聖執導的電影「BIG」。內容描述6名癌末病童在816病房共同對抗病魔的故事，還有他們的親人與朋友一起面對生命的歡喜悲傷。

魏德聖現場分享這部電影在各地放映的回響，他說前陣子在台北市華山文創園區專為視障朋友包場放映，只用「聽」的每個人都淚流滿面。視障朋友認為，這是他們經歷過最好的視障版電影。

魏德聖指出，在電影還未完成前，口述影像老師已要求先看片，並且要了一份粗剪毛片回家研究怎麼講才能讓視障者在觀賞時腦中生成畫面。

魏德聖說，這部片是兒童電影也是醫療電影，如果呈現出來是醫療過程，對孩子來說就成了恐怖片，他把痛苦的治療過程變成是一種戰鬥，設計成孩子們對抗惡魔的戰爭，用手繪動畫來呈現，就不需真的拍戰鬥場面。

魏德聖強調，藉由動畫讓劇中每個孩子要怎麼飛、怎著砍殺都可以做到，滿足孩子們心裡的世界觀。

此外，拍攝這部片有個困難點是要說服小演員剃光頭扮癌症病童，扮演劇中角色「源源」的童星鄭又菲，一開始是非常抗拒的。

鄭又菲今天與魏德聖一同出席活動，她說從小頭髮都只是修一下而已，拍攝前一直拒絕落髮，直到魏導說「你不只在拍電影，而是做有意義的事」，才決定為戲剃光頭。

伊甸基金會視障資訊輔具教學老師孫念慈與嘉義縣盲人協會常務理事鄭貴美今天也到場「看」電影，她們感謝主辦單位協助租借口譯機接收器，幫助多名視障朋友感受電影中的生命力，聽到眼眶都濕了。（編輯：龍柏安）1130524