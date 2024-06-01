高雄龍舟賽6/8登場 北中南6啦啦隊齊聚愛河

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於8日至10日在愛河登場，高市府邀請北中南6支啦啦隊，共48名女孩到場為選手加油，也舉辦啦啦隊龍舟賽、球迷見面會等活動炒熱龍舟賽氣氛。

高雄市政府昨天晚上在社群釋出愛河龍舟賽啦啦隊預告片，由台鋼雄鷹Wing Stars安芝儇，全家海神Aqua Mermaids Kiki，富邦Angels的秀秀子、Jessy、奶昔，台啤雲豹所屬電豹女Leopard-Girls小楓、笑笑、草莓、安汝以及來自Luxy Girls Vian夏芝、Ollie林倢等11名啦啦隊員領銜，以各自舞蹈和應援動作聲援龍舟賽。

高雄市運發局今天透過新聞稿表示，8日與9日有全台唯一的啦啦隊趣味龍舟競賽，2天分別由富邦Angels、Luxy Girls對抗，小龍女、電豹女較勁，隊員們將親自登上龍舟，在愛河水面一較高下。另外在6月9日還有球迷見面會，讓民眾能夠近距離和啦啦隊女孩互動渡端午。

運發局表示，2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華除邀請全台啦啦隊共同應援外，還有獨家陸海空三場域特色龍舟看點，時隔4年的夜間龍舟也重磅回歸，周邊還有親子消暑氣墊以及親子劇團演出。

高雄市長陳其邁也民眾端午連假到高雄愛河看比賽，除了觀賞龍舟競賽，還能夠一次看到北中南人氣啦啦隊女孩，近距離感受啦啦隊應援活力。（編輯：黃世雅）1130601