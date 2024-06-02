南投埔里鎮樹林遭地主鏟平 3百隻鷺鷥無處可棲身

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（中央社記者吳哲豪南投2日電）南投埔里鎮和平東路1處樹林吸引數百鷺鷥築巢育雛，但地主請挖土機鏟平，大批鷺鷥無處可棲身。愛鳥人士投訴縣府，縣府與地主溝通後，工程先暫停，等到育雛期結束後再施工。

南投埔里鎮和平東路1處私人土地上的樹林，每年春夏季節，吸引不少鷺鷥在此築巢育雛。由於鷺鷥高達數百隻，愛鳥人士也會前來關心鷺鷥生長情形，成為當地獨特生態景觀。

不過5月30日有民眾發現，地主請來挖土機鏟平樹林，原本在此築巢育雛的鷺鷥發現鳥巢不見，在上空盤旋，或是在一旁的樹木上不肯離去。有民眾將施工照片貼上臉書（Facebook），網友在下方留言質疑為何地主不等到育雛期結束後再鏟除樹木。

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據住在附近的民眾指出，數百隻鷺鷥在樹林築巢育雛產生噪音，鷺鷥糞便臭味也影響環境衛生，有人向地主抗議，地主才會請挖土機鏟除鷺鷥林。

南投縣府農業處今天指出，在樹林棲息多為黃頭鷺，初估數量約有300隻，愛鳥人士救出約50隻，送往南投集集鎮特有生物研究保育中心的野生動物急救站。縣府接到民眾投訴後，已和地主溝通，地主同意先暫停施工，等到繁殖期結束後再整地。（編輯：李淑華）1130602