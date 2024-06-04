新北警赴高中宣導防詐 學生連線家長傳避詐秘訣

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（中央社記者楊侃儒新北4日電）為讓學生及家人遠離詐騙危害，新北市政府警察局少年警察隊今天前往中和高中與700名師生宣導防詐概念，少年隊現場也請學生即時以手機傳訊息回家，告訴家人如何避免被詐騙。

少年隊今天發布新聞稿表示，新北市詐欺防制辦公室統計，投資詐欺佔比從民國107年的6%增加到去年的34%，是近年發生頻率最高的詐欺案件，類別有加入飆股群組、購買未上市股票、操作外匯到虛擬貨幣等。

少年隊長廖睿辰告訴中央社記者，為擴大宣導效果，加上這類型詐騙主要標的多為家長，因此特別請學校通融讓學生帶手機參與，讓同學立即傳投資詐騙手法及話術到家人群組，不僅讓學生有參與感，也告訴同學「守護家產，從你開始」。

少年隊表示，詐騙集團利用民眾擔心錯失的心理，以保證獲利及穩賺不賠零風險等話術，誘騙民眾將畢生積蓄甚至貸款匯出給詐欺集團的人頭帳戶，導致血本無歸。

少年隊表示，活動讓學生了解投資詐欺的危害，以及對家庭經濟造成的危機，盼透過晚輩提醒，不要讓家中長輩原本投資的美意陷入後悔深淵。（編輯：龍柏安）1130604