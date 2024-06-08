新北柑林埤溝、瓦窯溝污染 工地惹禍遭重罰

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府環保局今天說，接獲通報河川污染，土城柑林埤溝有大量白色泡沫，永和區瓦窯溝發現乳白廢水。昨晚火速破案，將依違反水污染防治法，從重罰排放工地廢水的工程業者。

市府環保局今天回應中央社記者詢問時表示，昨天晚間民眾通報的土城區柑林埤溝遭排白色泡沫廢水案，稽查人員第一時間沿水體往上游，追查附近社區、洗車場等，但都未查獲污染源。

環保局說，稽查人員鍥而不捨，分組分區地毯式搜查下，昨晚8時許，在附近一處即將落成的集合住宅新建工程建案的溝體，發現殘留泡泡，經比對水路及泡沫性質，確認為污染來源。

環保局說，工地人員解釋，5月30日消防測試時，大量消防泡沫殘留在污水池，7日趁執行道路復原的溝渠作業時排出廢水。稽查人員當場告發工地承攬廠商涉及違反水污法，最高可處新台幣300萬元以下罰鍰。

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環保局表示，7日晚間也接獲民眾通報，永和瓦窯溝溪水遭染白。稽查人員採集水樣分析沒有毒性物質或重金屬反應，且水色近似泥沙，研判與營建工地有關。

稽查員針對上游的營建工程逐一查核，果然民有街的一處新建工程工地外面水溝，發現有白色泥沙淤積。該工地依規定，施工期間每月應清理沉砂池3次，但業者卻未依照規定處理。環保局依法告發，最重可處新台幣600萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1130608