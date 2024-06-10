高雄嘉興國中巧固球隊員入選國手 將征戰馬來西亞

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）嘉興國中巧固球隊在今年全國師生盃巧固球錦標賽暨各級國手選拔賽中表現優異，也成為高雄市唯一入選國手的國中隊伍、入選球員7月將赴馬來西亞參加2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽。

嘉興國中巧固球隊在今年全國師生盃巧固球錦標賽暨各級國手選拔賽中，奪得男生甲組第2名，成為高雄市唯一入選國手的國中隊伍、也是嘉興國中首次有國手誕生。

高雄市教育局今天新聞稿指出，曾紹愷、宋奕寰、李宏恩、孫于衽4名入選球員，將代表台灣U15級國家代表隊，於7月3日開始進行移地訓練，準備7月19日至7月21日前往馬來西亞參加2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽。

宋奕寰說，平日的訓練讓他能更專注沉著面對大小考試，與課業相輔相成。曾紹愷也說，國小開始接觸巧固球，就有一股無法放棄的熱愛，所以在課業學習、球隊的練習，會要求自己安排規劃好時間；這次能入選國家隊，必定全力以赴。

李宏恩說，能爭取到擔任國手的機會很不容易，將會在比賽上全力以赴，用最好的表現為國爭光。孫于衽說，在選手之路中，也曾萌生退意，但「堅持」讓他巧固球之路，一路走到現在，今年終於達成了當選國手的目標，會努力替台灣爭光。

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嘉興國中校長呂美儀表示，嘉興巧固球隊4名青少年國手，寫下創校以來首度擔任國家代表隊遠征國際賽的歷史。這次的卓越戰績充分展現親師生共同努力的成果。期待這4名國手在國際舞台上大放異彩，為國爭光。

家長會長陳嘉鴻說，會繼續支持孩子們追求夢想，也歡迎各界善心人士共同為這群熱愛運動、努力拚搏的孩子們圓夢。教練林詩芸說，對球員們感到驕傲，希望他們在國際賽事中能繼續保持良好狀態，爭取更好的成績。（編輯：黃世雅）1130610