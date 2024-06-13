體驗高屏山麓之美 茂管處辦部落觀光產業成果展

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（中央社記者張已亷高雄13日電）茂管處將舉辦「茂林國家風景區特色業者輔導成果」主題展，分為屏東、高雄2場次，邀請業者與民眾暢談產業發展心路歷程，使民眾瞭解在地產業亮點並感受高屏山麓豐饒之美。

茂林國家風景區管理處發布新聞稿指出，第一場次（屏東場次）自15日至28日在禮納里遊客中心展出，第二場次（高雄場次）自7月1日至14日在新威遊客中心展出，並分別在19日及7月6日辦理屏東及高雄場次業者分享會。

茂管處表示，這次共展示10家自去年下半年至今年上半年參與輔導業者成果，他們改良商品包裝，提升包裝完整性、品牌識別度，民眾觀展時可認識高屏山麓業者多元物產，並感受業者對品牌經營理念與成長。

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另外，今年輔導中新增跨域創新類，鼓勵業者跨區域、跨類別結合異業，例如屏東縣屏北三鄉原住民生態旅遊勞動合作社結合原鄉可可農事體驗，製作山林特色烘焙模具及採集體驗用具，推出「山林系朋友親子體驗趣」，開發新遊程並活絡原鄉可可經營。

茂管處指出，展覽期間還有設立茂林國家風景區6大特色部落專區，包含茂林、寶山、萬山、神山、安坡、青葉等部落，完整展示地方在文化保存、生態旅遊等各方面亮眼成果，以及在潛力部落專區中首次亮相的高雄市桃源區復興部落，以過去1年階段性成果，推出「愛玉之鄉」為主軸的遊程設計，歡迎民眾參與。（編輯：李淑華）1130613