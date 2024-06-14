台東吹焚風 太麻里高溫飆38.9度

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東地區今天中午吹起焚風，市區街道熱烘烘，太麻里鄉林業試驗所的溫度計測得攝氏38.9度，中央氣象署發布高溫警報持續至下午5時。

中央氣象署今天多次對台東發布高溫警報，受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣地區有焚風發生，中午前後台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率，警報時間至下午5時。

根據氣象署網站，太麻里林試所的溫度計（非氣象署溫度計）下午1時測得攝氏38.9度；台東縱谷台東區農業改臨場的斑鳩分場測得攝氏37.7度。

氣象署台東氣象站人員接受中央社記者電話訪問表示，上午11時13分開始出現焚風現象，溫度從攝氏37.7度開始飆升，直到下午1時20分焚風現象停止，溫度降至35.2度。

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雖然台東天空一片蔚藍，和大海深藍對照，風景優美，但多數民眾都躲在家裡，風景區也沒太多遊客，遊客下車拍完照片，就趕緊躲到車上吹冷氣。太麻里市區許多騎樓，都圍起帆布或遮光網，用來防曬及防風。婦女包得密不透風，仍要去田裡工作。

中央氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。（編輯：郭諭儒）1130614