爭取高雄市長大位 賴瑞隆：朝此方向努力

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）民進黨立委賴瑞隆今天表態會朝爭取高雄市長提名努力，他說，在立委任內爭取3000多億經費，高雄的進步、發展是高雄人共同責任，「當然也是我的責任」，但最關鍵的還是人民支持。

賴瑞隆今天出席高雄市立社教館「優秀學生獎學金頒獎典禮」，他捐出新台幣360萬元選舉補助款給前鎮、小港、旗津學童當獎學金及課後輔導費，獲獎的414名學生來自42校，將用於獎學金、暑期課後輔導班及協助弱勢家庭等。

賴瑞隆接受媒體聯訪時被問及是否爭取市長大位，他說，自己就是一步一腳印，把每件事情做好，全力做好每一項工作，「人民若看到你的努力就會有更多支持」，現階段就是把立委角色扮演好，未來也全力以赴。

在場媒體追問是否爭取黨內提名，賴瑞隆表示，「有能力該承擔的，我會全力去努力」，畢竟市長是高雄重要的角色，扮演帶領團隊的功能；他過去也在高市府服務近10年，曾擔任新聞局長、海洋局長，相當了解城市發展樣貌。

賴瑞隆在典禮上致詞時表示，他來自勞工家庭，深知教育及鼓勵對孩子的重要性，一路走來獲許多貴人幫忙，更感謝高雄鄉親在自己競選3次選舉中大力支持。

賴瑞隆說，因為民眾支持，他連續2屆獲得高雄最高票，這次也將每票30元選舉補助款共360萬元，全數捐出作為學生獎助學金、暑假課後輔導班、公益捐血活動、清寒物資發放及弱勢家庭協助等使用，期盼給孩子更多支持及鼓勵。

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賴瑞隆強調，孩子是國家的未來，值得更多的投資，這幾年他也全力爭取中央支持，改善重視校園環境設施。去年再次成功爭取18校159間老舊廁所翻新、8校通學步道整建、4校籃球場整建、2校老舊校舍整建等超過7億元經費。未來也期盼中央地方共同合作，持續提升校園學習環境，給孩子們更好的學習成長環境。

民進黨立委除賴瑞隆表態外，先前許智傑在雄中家長會場合說，不排除朝此方向努力；而林岱樺也被傳出在餐會上宣布要投入下屆高雄市長選舉，雖然她本人跟媒體澄清尚未宣布，但也表示未來若確定投入選舉會正式對外報告。近來這3人在高雄大小場合皆頻繁出現，也被地方人士視為黨內提名之爭提前開跑。（編輯：謝雅竹）1130615