國家海洋日高雄港舉辦 管碧玲授獎海保楷模

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（中央社記者張已亷高雄15日電）國家海洋日今天在高雄港舉辦，繼總統賴清德等人主持4000噸「雲林艦」成軍典禮後，由海委會主委管碧玲頒發第2屆海洋保育貢獻楷模獎，向「海保人」致敬並鼓勵民眾一同保護海洋。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，這次海保貢獻楷模獎有2組團體及5名個人獲獎，獎座由光影石雕藝術家李曜丞以海洋生物為題材製作，盼透過獎項喚起更多民眾投入海洋保育。

管碧玲表示，2組獲獎團體中，有國立自然科學博物館長期協助鯨豚擱淺處理與解剖，累積海洋保育資源並傳遞下一代，及法務部矯正署綠島監獄重視教誨及環境教育，以開放積極態度參與海洋保育相關工作，皆貢獻良多、值得肯定。

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署長陸曉筠表示，個人組獲獎者有一生致力推廣海洋環境教育者、親自帶隊查緝非法漁撈的檢察官、對海洋相關研究有卓越貢獻學者，以及長期推動海洋保護區工作的在地漁業夥伴們。

另外，管碧玲也表揚「112年度海洋環境管理考核」績優10縣市，並授旗由全台20家潛水業者串聯成立的「珊瑚特潛聯盟」，肯定各縣市參與海洋事務單位不斷提升海洋環境品質所做的努力，也期待透過在地力量共同保護美麗珊瑚。（編輯：謝雅竹）1130615