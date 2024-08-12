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邱議瑩籲風災相關補助延後收件 高市府：朝此研議

2024/8/12 15:47
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）凱米颱風帶來致災性豪雨，導致高雄市淹水災情嚴重，民進黨高雄市立委邱議瑩今天發文建請市府將災後相關補助延後收件截止日至9月底。高市府回應表示，市府正朝此方向研議。

邱議瑩今天在臉書（Facebook）發文表示，有許多市民災後至今家園環境還沒有辦法恢復，市府雖然提供災後住屋淹水補助、泡水車輛維修、拖吊及住屋停水電安置旅館等補（慰）助，但申請期限只到今年8月30日前。

邱議瑩表示，民眾反映申請的時間非常緊迫。因此她今天發文建請市府將凱米颱風災後相關補助，延後收件截止日至9月底。

邱議瑩表示，希望市府以從寬的原則辦理，以體恤民眾，協助重建家園。對此，高市府回應表示，市府正朝此方向研議。

高市府針對泡水車輛等災損提供補助，汽車及大型重型機車最高慰助新台幣2萬元，普通機車最高慰助2000元，未達上限的維修費依實際費用慰助。

此外，針對泡水車輛拖吊費用，市府補助拖吊費用一半，以最高5000元為上限，泡水車若停路邊被淹，則補助拖吊費用一半，以最高1000元為上限。原本申請期限均至8月30日下午5時止。（編輯：黃世雅）1130812

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