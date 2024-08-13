屏東迎王祭典郵輪巴士8/31啟航 探索國家文化資產

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東縣政府推出限定東港迎王平安祭典郵輪巴士，感受百年傳統祭典文化、探索國家文化資產，行程於31日首航，可近距離參訪華麗彩繪、精雕細琢的王船，再品嚐在地海鮮飯湯。

縣府發布新聞稿表示，今年正逢屏東迎王年，依續由琉球鄉、東港鎮、南州鄉分別舉行迎王平安祭典，此次規劃東港路線迎王主題郵輪巴士，有專人導覽起點七角頭與轎班文化，參觀全台最大的王船與黃金牌樓，在百年廟宇彩繪家將臉譜DIY。

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交通旅遊處指出，遊程中每個站點，都是精心策劃安排，東港以海鮮聞名，在地居民習慣將當天現捕的海鮮食材烹製成美味佳餚，安排「開運海鮮湯飯」，讓遊客品嚐充滿兒時記憶的迎王美食，體驗道地的東港風味；再搭乘生態遊艇暢遊大鵬灣，透過360度全視野，欣賞海上風光，親身感受大鵬灣得天獨厚的悠閒美景。

交旅處表示，活動從31日至9月22日，每週六、日推出「東港迎王平安祭典」主題郵輪巴士，活動總共8梯次，每梯次限量40名，每人只要新台幣888元，更多資訊可關注「屏東go交通」、「屏東go好玩」屏東縣政府交通旅遊處臉書粉絲團。（編輯：謝雅竹）1130813