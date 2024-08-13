南台中家扶籌募獎學金 開學在即仍缺7成

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）距離開學不到1個月，南台中家扶中心今天公布，113學年度第1學期預計籌募獎學金450萬元，目前還有7成缺口，約300萬元，希望號召更多助學人加入幫助家扶學子。

南台中家扶中心指出，如何讓貧困的孩子能安心念書、學習才藝、發展天賦，是南台中家扶很重要的服務項目，暑假期間各式營隊活動如期進行，感謝台灣土地銀行日前招待家扶孩子參加羽球營。

暑假已經過了大半，距離開學不到1個月，南台中家扶中心表示，目前南台中家扶的獎學金尚有7成缺口，金額約300萬元，擔心可能無法讓所有家扶孩子有足夠資源去回應新學期的費用，希望號召更多助學人加入，讓孩子能透過教育翻轉未來。

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南台中家扶扶幼主委梁俊仁表示，這學期獎學金需求經費450萬元，將幫助470名家扶同學能穩定學習，今年新增金榜題名獎學金，只要錄取國立學校或是特殊才藝、班級績優，都可以拿到加碼的獎學金，名額共有22人。

南台中家扶中心說明，為了讓孩子能專心求學，實現夢想，在每學期開學前都會號召助學人挹注捐款獎學金，讓家扶孩子更有底氣去追求夢想。113學年度第1學期目標450萬元獎學金，提供給大專和碩士班150人，高中、職學生100人，國中、小學生220人，即日起線上捐款獎學金單筆滿1500元（定期定額亦可獲得），贈送茶品1份，贈完為止。（編輯：黃世雅）1130813