高市南區焚化爐公聽會遭批造假 市府：全程錄音記錄

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市南區焚化爐BOT案引發關注，市府環保局日前召開公聽會說明，但國民黨高雄市議員陳麗娜今天指控，事後公布的會議紀錄未如實記載，質疑造假；環保局則強調全程錄音據實記錄，一切合法。

陳麗娜今天召開記者會指出，環保局日前召開南區焚化爐BOT案公聽會，不少民代、民眾反對BOT，但環保局事後公布會議紀錄並未忠實記載，將反對意見刪減，以護航的專家學者、不具名民眾意見為主，質疑會議紀錄遭造假扭曲。

陳麗娜認為，當天會議應屬無效，環保局應重新就公辦公營與BOT進行可行性評估，然後召開會議向民眾說明；她還說，環保局放話已進行可行性評估、拚9月招商，顯然公聽會根本沒有打算聽取民意。

大林蒲遷村促進會理事長黃琨育表示，當天公聽會程序不正義，根本沒聽到環保局做報告，現場民眾多數反對BOT，他也在現場發言，但會議紀錄一個字都沒有。

陳麗娜指出，這份紀錄依會議結論將「納入評估報告」，但依據造假會議紀錄做出的可行性評估，難以服眾，痛批環保局黑箱決策，民眾一定會反對到底。

對此，高市府環保局今天發布新聞稿回應表示，南區BOT建新廠公聽會均按照議程進行，全程錄音、據實記錄，一切合法。

環保局表示，公聽會是依促參法辦理，本來就會有正反意見；此次公聽會依促參法相關記錄，所有錄音檔內容均列入可行性評估報告說明並回覆。

環保局並指出，部分人士不尊重會議程序，鼓譟喧嘩干擾會議議程，市民表達意見機會受到影響，令人遺憾，會中主席即已宣告民眾可於會中或會後提出書面意見並回覆。

環保局表示，全台25座焚化爐中，有20座焚化爐已採BOT或ROT，其中台北市、嘉義市、桃園市、台南市均規劃或已採BOT興建焚化爐；環保局呼籲公共議題討論應基於事實，公聽會目的是讓民眾表達正反意見，不應干擾會議進行。

環保局強調，將秉持環保專業對焚化爐的更新做最嚴謹評估，程序公開透明，確保此案能在公正、公平基礎上順利進行。（編輯：陳仁華）1130814