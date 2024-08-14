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花蓮木瓜溪及萬里溪堰塞湖颱風沖刷消失 危機解除

2024/8/14 15:43（8/14 18:21 更新）
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0403地震後，林業及自然保育署花蓮分署調查發現，木瓜溪上游邊坡崩塌、土石阻塞河道，形成堰塞湖，14日經空勤直升機空勘，確認堰塞湖受颱風凱米豪雨沖刷，湖體已消失，潛在潰壩危機解除。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年8月14日
0403地震後，林業及自然保育署花蓮分署調查發現，木瓜溪上游邊坡崩塌、土石阻塞河道，形成堰塞湖，14日經空勤直升機空勘，確認堰塞湖受颱風凱米豪雨沖刷，湖體已消失，潛在潰壩危機解除。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年8月14日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）0403地震後，林保署花蓮分署調查發現，木瓜溪及萬里溪上游邊坡崩塌、土石阻塞河道，形成堰塞湖，今天經空勤直升機空勘，確認2處堰塞湖受颱風凱米豪雨沖刷，湖體消失，潛在危機解除。

林業及自然保育署花蓮分署表示，0403地震造成木瓜溪、萬里溪上游2處堰塞湖形成後，湖體蓄水量分別近46、55萬立方公尺，分別威脅溪流下游的秀林鄉銅門村、榕樹社區及鳳林鎮林田山林業文化園區、萬榮鄉萬榮部落居民等，帶來潛在風險。

為應對此危機，花蓮分署執行相關應變措施，包括成立應變小組、建立各單位緊急聯絡窗口、辦理地方說明會、設置監控設備、定期以無人機空拍及調閱衛星影像等方式，來降低風險並掌握堰塞湖變化，更在颱風豪雨期間，將堰塞湖最新變化即時通報相關單位，以確保下游居民安全得到保障。

花蓮分署指出，颱風凱米過後，雖由衛星影像及遠處監控發現木瓜溪、萬里溪等堰塞湖疑似潰堤消失，但為慎重起見，仍請求空勤總隊協助，辦理2條流域全線空勘，確認原先2處堰塞湖已自然潰決、湖體消失，且無新堰塞湖產生，潛在潰壩危機解除。

花蓮分署表示，感謝這段期間內相關機關及鄉公所、村長、幹部指導與協助，將這次堰塞湖影響降到最低，危機解除，堰塞湖下游居民可恢復正常活動與生活；未來將會持續保持警覺，利用無人機及衛星影像追蹤轄區內崩塌地變化情形，調查潛在災害的危害程度，保障人民生命財產安全。（編輯：陳仁華）1130814

0403地震後，林業及自然保育署花蓮分署調查發現，萬里溪上游邊坡崩塌、土石阻塞河道，形成堰塞湖，14日經空勤直升機空勘，確認堰塞湖受颱風凱米豪雨沖刷，湖體已消失。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年8月14日
0403地震後，林業及自然保育署花蓮分署調查發現，萬里溪上游邊坡崩塌、土石阻塞河道，形成堰塞湖，14日經空勤直升機空勘，確認堰塞湖受颱風凱米豪雨沖刷，湖體已消失。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年8月14日
#堰塞湖
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