遭質疑花公帑買咖啡機 高市運發局：已交政風再查核

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）國民黨高市議員白喬茵爆料指出，市府運發局一名副局長替辦公室添購價值3萬6700元的咖啡機，但疑似是使用工程款。運發局回應表示，內部檢討認不恰當，已交政風及主計單位再次查核。

白喬茵在臉書（Facebook）發文表示，澄清湖棒球場不過開賽4個月，就發現鐵條、寶特瓶，另一個立德棒球場，連工程款也被發現帳目亂核銷。

白喬茵接獲爆料指出，運發局副局長最近也幫自己辦公室添購一台價值新台幣3萬6700元的全自動咖啡機。但根據採購申請單，咖啡機的用途說明欄竟然寫「立德棒球場照明改善」。

白喬茵批，不論是立德棒球場、澄清湖棒球場或是其他31個自營場館，維護改建經費長年不夠用，要維修還得各區議員拚了老命爭取排隊輪修，「結果你花公帑買咖啡機買得如此毫不手軟？」

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對此，運發局今天回應表示，雖然稱此咖啡機為工程業務聯繫用途且因損壞汰換，並依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」辦理，但內部檢討，並不恰當，為求慎重，已將相關資料移交政風及主計單位再次查核。

運發局表示，除了要求以後不得再有相關情形，且即日起局長室、副局長室的咖啡機移至第一和第二會議室，提供各科室接待工程業務聯繫使用。（編輯：黃世雅）1130815