路過車禍現場 高雄秀傳護理師半路迴轉救人

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄秀傳醫院護理師王美惠、葉欣怡昨天要返回醫院途中行經車禍現場，2人看到一名女性躺在馬路上不動，立即迴轉到事故現場幫忙撐傘、救人，展現白衣天使專業。

高雄市立岡山醫院（岡山秀傳醫院）今天發布新聞稿表示，加護病房副護理長王美惠、急診組長葉欣怡立即迴轉到事故現場，幫忙撐傘及進行初步評估。

王美惠、葉欣怡昨天要回醫院路上，在台鋼科大前方十字路口，發現機車與汽車相撞的車禍現場，立即迴轉回事故現場救人。

王美惠和葉欣怡發現傷者意識不清、叫喚沒反應，評估昏迷指數4分，傷者雖有微弱呼吸，但瞳孔放大、口中冒出微量鮮血，四肢脈搏可觸摸得到，肢體末梢微冰冷無發紺。2人在救護車到場後，立即表明身分，也快速告知病患情況，並協助上頸托、非再吸入型面罩、長背板固定上擔架，協助將病患送上救護車。

王美惠表示，現場評估那位病人有腦出血並影響到腦幹，也有可能合併脊椎損傷，最好送到大型醫院搶救，但該名女性的呼吸型態已經撐不到大型醫院，因此先送岡山秀傳急診室插管急救。

岡山秀傳醫院後續也追蹤58歲傷者陳姓女子狀況，陳女至岡山秀傳醫院插管後轉義大醫院，診斷為雙側蜘蛛網膜下出血、硬腦膜下出血、腦實質出血、顱骨骨折、左側5、6肋骨骨折，目前在神經外科加護病房醫治。

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高雄秀傳醫院院長趙昭欽表示，2名護理主管展現了卓越的專業素養與無私的奉獻精神，在現場協助處理車禍病人，爭取寶貴的搶救時間。護理人員的挺身而出、迅速反應和高效救治，彰顯醫護專業使命，努力挽救病人的生命，院方引以為榮。

趙昭欽說，救人是醫護人員的天職，尤其在不久之後高雄秀傳醫院開幕營運，相信以完備的醫師陣容、優質的醫療人員及最先進的醫療儀器和技術，一定可以救治更多需要的病人，提升大高雄地區醫療品質。（編輯：李淑華）1130815