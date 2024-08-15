苗栗「貓裏紅」優質紅茶評鑑揭曉 特等獎1斤5萬元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗市農會辦理2024「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，成績今天揭曉，由銅鑼茶農韓順雄奪得特等獎，經農會建議銷售金額為1斤新台幣5萬元。

苗栗市八甲、南勢地區早年曾是苗栗縣內重要紅茶產區，隨環境變遷、工業發展，茶園逐漸廢耕式微，市農會為振興八甲茶產業，自民國102年起獲農委會（現為農業部）水土保持局台中分局、農糧署北區分署、茶業改良場協助及苗栗縣政府支持，推動產銷班重整、茶園肥培管理、病蟲害防治教育訓練、茶菁契收通路協調、茶園新植與更新輔導，並創立「貓裏紅」品牌協助行銷。

苗栗市農會今天表示，「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽今年已是第8年辦理，計有全縣31名茶農（商）共193點參賽，每點提供10台斤，一連2天經專家評審結果出爐，由銅鑼鄉茶農韓順雄獲特等獎；另外，評選出頭等一獎1名、頭等二獎1名、頭等獎4名、金質獎12名、銀質獎16名、銅質獎20名，預計9月11日辦理頒獎活動。

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市農會指出，希望藉由評鑑及體驗活動，提升「貓裏紅」紅茶品質與知名度；此外，為鼓勵更多新進茶農製茶參賽並提升整體「貓裏紅」優質紅茶品質，今年特等獎建議銷售金額為1斤5萬元。

農會表示，「貓裏紅」優質紅茶採用青心大冇茶菁，茶芽經小綠葉蟬吸食過後產生類似天然蜂蜜香味，並以人工手採一心二葉，搭配東方美人茶發酵製程，製作出全新風味小葉種紅茶，茶湯呈現橘紅色，帶有馥郁蜜果香氣，提供愛好紅茶的消費者更多元選擇；尤其適逢中秋佳節將至，是實惠優質伴手禮。（編輯：陳仁華）1130815