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桃市祭勘驗管制 施工若損壞公共設施須立刻修繕

2024/8/16 17:49
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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市建管處今天發布修正「桃園市建築物施工中維護公共設施管理要點」，新納入勘驗管制，若建案周邊公共設施因施工損壞、建商未完成修繕，將不受理此建案下一階段的施工勘驗。

桃園市政府建築管理處今天指出，依建築法規定，損壞公共設施可處新台幣1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰，也不得任意在道路或人行道堆置營建材料，此次修法納入勘驗管制，將影響建商施工期程。

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桃園市政府建築管理處處長莊敬權表示，建案周圍道路及人行道等公共設施，常因重型機具頻繁出入導致損壞，去年起針對龜山A7、八德重劃區等建案熱點啟動公設維護專案，稽查超過20處工地，裁罰約新台幣54萬元。

莊敬權說，建管處今年初啟動修法，決議若建案周邊因施工導致公共設施損毀，建商須立刻修復，若沒有完成修繕，建管處將不受理此建案下一階段的施工勘驗，等於變相停工，杜絕工地每次都拖延到工程收尾才要修復公共設施的情形。（編輯：戴光育）1130816

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